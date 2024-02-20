Филонова (Токарская) Надежда Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
05.09.1947
Сын: Филонов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Филонов Григорий
СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
05.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филонов Григорий
СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
03.04.1955
Дочь: Караблина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Филонов Григорий
СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закруткин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филонов Григорий
Смерть
Неизвестно