Филонова (Токарская) Надежда Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Токарская) Надежда Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Токарский Мартын Кириллович

Мать: Токарская Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1947

Сын: Филонов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Филонов Григорий

СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филонов Григорий

СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
03.04.1955

Дочь: Караблина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Филонов Григорий

СССР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закруткин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филонов Григорий

Смерть
Неизвестно
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