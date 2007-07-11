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Копалкина Ольга Васильевна

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Место рождения

Псковский район, Ленинградская область, деревня Большая Погорелка, Тутецкий сельсовет

Дата рождения

03.07.1922

Дата смерти

11.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922

Отец: Копалкин Василий Григорьевич

Мать: Яковлева Анастасия Егоровна

Псковский район, Ленинградская область, деревня Большая Погорелка, Тутецкий сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кудряшов Василий Егорович

Смерть
11.07.2007
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