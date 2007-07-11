Копалкина Ольга Васильевна
Место рожденияПсковский район, Ленинградская область, деревня Большая Погорелка, Тутецкий сельсовет
Дата рождения03.07.1922
Дата смерти11.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922
Псковский район, Ленинградская область, деревня Большая Погорелка, Тутецкий сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Егорович
Смерть
11.07.2007