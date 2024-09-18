Щербакова (Щербакова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Щербакова) Анна Игнатьевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1901

Отец: Щербаков Игнатий Иванович

Мать: Щербакова Домна Евсеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Крещение
20.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Смерть
Неизвестно

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