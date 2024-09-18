Щербакова (Щербакова) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения18.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
18.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Крещение
20.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Смерть
Неизвестно