Коврижных Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Коврижных Петр Коврижных
Мать: ?
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Акилина Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коврижных Савва Трофимович
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коврижных Мартемьян
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Коврижных Еанифен Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна
Смерть
Неизвестно