Коврижных Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Коврижных Петр Коврижных

Мать: ?

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Акилина Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коврижных Савва Трофимович

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Коврижных Мартемьян

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Коврижных Еанифен Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Алевимида Епимаховна

Смерть
Неизвестно