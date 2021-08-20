Игнатьев Василий Семёнович 16.07.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатьев Василий Семёнович

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 16.07.1906, Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

умер 15.07.1977, Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Игнатьев СемёнНеизвестно г.р.
Супруги
Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна25.04.1905 г.р.
Дети
Высочина (Игнатьева) Мария Васильевна03.11.1927 г.р.
Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна16.08.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1906

Отец: Игнатьев Семён

Мать: не указана

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
Неизвестно
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

Бракосочетание
До 1927

Жена: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1927

Дочь: Высочина (Игнатьева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.09.1931

Дочь: Конькова (Игнатьева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
15.07.1977
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область

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