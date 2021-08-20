Игнатьев Василий Семёнович
мужской, родился 16.07.1906, Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
умер 15.07.1977, Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
ОтецИгнатьев СемёнНеизвестно г.р.
Супруги
Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна25.04.1905 г.р.
Дети
Высочина (Игнатьева) Мария Васильевна03.11.1927 г.р.
Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна16.08.1929 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1906
Отец: Игнатьев Семён
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
03.11.1927
Дочь: Высочина (Игнатьева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Дедович (Игнатьева) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1931
Дочь: Конькова (Игнатьева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева (Щукина) Клавдия Михайловна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.07.1977
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область