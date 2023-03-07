Шавкунов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Шавкунов Иван Семенов
Мать: Шавкунова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Феврония Иванова
Мать ребёнка: Шавкунова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Шавкунова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавкунова Ксения Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760