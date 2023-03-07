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Шавкунов Иван Иванов

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Место рождения

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Шавкунов Иван Семенов

Мать: Шавкунова Ирина

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Феврония Иванова

Мать ребёнка: Шавкунова Ксения Иванова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шавкунов Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Шавкунова Ксения Иванова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Ксения Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
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