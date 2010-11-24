Михайлов Василий Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1955
Дата смерти24.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955
Отец: Михайлов Валериан
Рождение ребёнка
21.12.1984
Дочь: Михайлова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1987
Дочь: Михайловв Елена Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1994
Дочь: Михайлова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна
Смерть
24.11.2010