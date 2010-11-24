Михайлов Василий Валерианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Василий Валерианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1955

Дата смерти

24.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955

Отец: Михайлов Валериан

Мать: Михайлова Матрона Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.1984

Дочь: Михайлова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1987

Дочь: Михайловв Елена Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1994

Дочь: Михайлова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Галина Васильевна

Смерть
24.11.2010
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