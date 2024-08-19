Серова (Яшина) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Яшина) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1982

Отец: Яшин Виктор Николаевич

Мать: Яшина Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Александр Геннадьевич

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.2003

Дочь: Серова Александра Александровна

Отец ребёнка: Серов Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.10.2004

Дочь: Серова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Серов Александр Геннадьевич

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