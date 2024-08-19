Серова (Яшина) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1982
Отец: Яшин Виктор Николаевич
Мать: Яшина Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.2003
Дочь: Серова Александра Александровна
Отец ребёнка: Серов Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.10.2004
Дочь: Серова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Серов Александр Геннадьевич