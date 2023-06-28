Андреева (Гайирханова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1978
Рождение ребёнка
07.03.1999
Дочь: Анреева Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович
Рождение ребёнка
01.02.2004
Сын: Андреев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович
Рождение ребёнка
15.09.2017
Дочь: Андреева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович