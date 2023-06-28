Андреева (Гайирханова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Гайирханова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1978

Отец: Джанджанян Григорий Арташевич

Мать: Гайирханова Наталья Сулеймановна

Рождение ребёнка
07.03.1999

Дочь: Анреева Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович

Рождение ребёнка
01.02.2004

Сын: Андреев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович

Рождение ребёнка
15.09.2017

Дочь: Андреева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Василий Вячеславович