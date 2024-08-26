Дектева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дектев Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дектев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Дектев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Дектева) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Дектев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно