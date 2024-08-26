Дектева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дектева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дектев Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дектев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дектев Иван Петрович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Дектева) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Дектев Иван Петрович

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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