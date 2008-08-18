Фролов Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1974
Дата смерти18.08.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.2008