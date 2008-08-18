Фролов Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Павел Анатольевич

Фролов Павел Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1974

Дата смерти

18.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close