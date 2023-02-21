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Valov Victor

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Valov Timophey

Мать: Valov Anna

Смерть
1984
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