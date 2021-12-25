Шимова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович

Рождение ребёнка
20.05.1971

Дочь: Булатова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимов Леонид Пантелимонович

Место жительства
Неизвестно
Реж, Режевской, Свердловская область
Смерть
25.12.2021
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