Шимова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович
Рождение ребёнка
20.05.1971
Дочь: Булатова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Шимов Леонид Пантелимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Реж, Режевской, Свердловская область
Смерть
25.12.2021