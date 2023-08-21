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(Барышникова) Татьяна Юрьевна
(Барышникова) Татьяна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1980
Пол
Женский
Отец
Барышников Юрий
Мать
Барышникова (Антохина) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1980
Отец:
Барышников Юрий
Мать:
Барышникова Людмила
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