(Барышникова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барышникова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1980

Отец: Барышников Юрий

Мать: Барышникова Людмила

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