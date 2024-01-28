Щёлкова (Чуксина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёлкова (Чуксина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.?

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2004

Дочь: Щёлкова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.2005

Сын: Щёлков Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Щёлкова София Павловна

Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Уральский социально-экономический институт.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёлков Павел Юрьевич

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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