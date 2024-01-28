Щёлкова (Чуксина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2004
Дочь: Щёлкова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
12.12.2005
Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Щёлкова София Павловна
Отец ребёнка: Щёлков Павел Юрьевич
Образование
2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Уральский социально-экономический институт.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щёлков Павел Юрьевич