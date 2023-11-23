Невский Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Невский Александр Петрович (1816 — 1881) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на полном казенном содержани... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириена Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник в селе Савинском Ростовского уезда, благочинный.
Похороны
01.03.1881
Смерть
1881