Спиридон Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Маремьяна Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Спиридонова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1851
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