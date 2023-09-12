Спиридон Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Маремьяна Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Спиридонова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1851