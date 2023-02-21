Жена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Иван Емельянович
Отец ребёнка: Емельян
Рождение ребёнка
1692
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян
Рождение ребёнка
1697
Сын: Логин Емельянович
Отец ребёнка: Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1738