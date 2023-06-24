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Наумов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1916

Дочь: Балабаева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Наумова Анна

Место жительства
Неизвестно
Хотеново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна

Смерть
Неизвестно