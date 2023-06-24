Наумов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1916
Дочь: Балабаева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Наумова Анна
Место жительства
Неизвестно
Хотеново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна
Смерть
Неизвестно