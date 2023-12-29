Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Никита

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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