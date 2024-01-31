(Винюкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Винюкова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.10.1949

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.10.1949

Отец: Винюков Михаил

Мать: Винюкова Мария

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