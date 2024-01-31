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(Винюкова) Валентина
(Винюкова) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 30.10.1949
Пол
Женский
Отец
Винюков Михаил
1918 г.р.
Мать
Винюкова (Мироненко) Мария
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.10.1949
Отец:
Винюков Михаил
Мать:
Винюкова Мария
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