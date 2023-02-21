Толкачева Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Прасковья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Толкачев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Толкачев Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Домна Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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