Толкачева Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Толкачев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Толкачев Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Домна Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Толкачев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно