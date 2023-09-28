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Панасенко Людмила
Панасенко Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игорь
Мать
Светлана
Дети
Шейпа Юлия
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Игорь
Мать:
Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Шейпа Юлия
Отец ребёнка:
Панасенко Сергей
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