Панасенко Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игорь

Мать: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шейпа Юлия

Отец ребёнка: Панасенко Сергей

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