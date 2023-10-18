Заботин Максим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Заботин Тимофей Иларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Заботин Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агрипина Максимовна
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Заботин Василий Максимович
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
01.09.1903
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Матрона Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Гавриловна
Смерть
Неизвестно