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Заботин Максим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Заботин Тимофей Иларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Заботин Макар Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Заботин Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Заботин Василий Максимович

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1903

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Матрона Гавриловна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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