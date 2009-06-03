Прудникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2009

Отец: Прудников Иван Иванович

Мать: Прудникова Наталья Александровна

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