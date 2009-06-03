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Прудникова Анна Ивановна
Прудникова Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2009
Пол
Женский
Отец
Прудников Иван Иванович
Мать
Прудникова (Каназакова) Наталья Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2009
Отец:
Прудников Иван Иванович
Мать:
Прудникова Наталья Александровна
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