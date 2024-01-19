Евсей Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Флегонт Евсеевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Александр Евсеевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Евсеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
1848