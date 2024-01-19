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Евсей Иванович

Место рождения

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иван Петрович

Мать: не указана

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Флегонт Евсеевич

Мать ребёнка: Прасковья

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Александр Евсеевич

Мать ребёнка: Прасковья

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Евсеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Евсеев Афансий Евсеевич

Мать ребёнка: Прасковья

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
1848
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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