Кулик Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно она из Драбовки и девичья фамилия — Кузьменко
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кулик Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кулик Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кулик Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович
Смерть
Неизвестно