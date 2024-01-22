Кулик Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно она из Драбовки и девичья фамилия — Кузьменко
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кулик Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кулик Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кулик Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кулик Фома Васильевич

Отец ребёнка: Кулик Василий Семенович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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