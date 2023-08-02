Лембик (Кулик) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Лембик Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.03.1949
Отец ребёнка: Лембик Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
1956
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно