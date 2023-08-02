Лембик (Кулик) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лембик (Кулик) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Лембик Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.03.1949

Сын: Лембик Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Лембик Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
1956

Муж: Лембик Алексей Дмитриевич

Смерть
1988
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
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