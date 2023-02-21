Вылегжанин Григорий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылегжанин Григорий Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лобанова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Вылегжанина Епистимия Трофимовна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ошнурова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Вылегжанина Епистимия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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