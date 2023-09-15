(Беда (Степаненко)) Ефросинья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1911
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1922
Дочь: Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Федор
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Павел
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Петр
Отец ребёнка: Беда Захар Павлович
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беда Захар Павлович
Смерть
Неизвестно