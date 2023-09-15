(Беда (Степаненко)) Ефросинья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беда (Степаненко)) Ефросинья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Беда Филипп Захарович

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Беда Николай Захарович

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Беда Александр Захарович

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

Рождение ребёнка
16.05.1922

Дочь: Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Федор

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Павел

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Петр

Отец ребёнка: Беда Захар Павлович

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беда Захар Павлович

Смерть
Неизвестно
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