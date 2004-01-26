Калинина (Инчина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Инчина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

26.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Инчин Григорий Герасимович

Мать: Инчина Матрёна Андреевна

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 03.01.1947

Муж: Калинин Павел Григорьевич

с.Каран, Кугарчинского р-на, БашАССР
Рождение ребёнка
28.11.1949

Сын: Калинин Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1949 по 1954

Сын: Калинин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Место жительства
До 30.01.1954
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Работа или профессия
30.01.1954
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
из записей трудовой книжки : в январе 1954 начала работать после переезда с мужем и сыном в Медногорск. Принята на Брикетную Фабрику №1 укладчицей откуда вышла в непродолжительные декрет (Гриша роди... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1955

Сын: Калинин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1956

Дочь: Гаврилова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1958

Дочь: Молодова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич

Развод
Около 1978

Муж: Калинин Павел Григорьевич

Смерть
26.01.2004
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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