Калинина (Инчина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти26.01.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Бракосочетание
Около 03.01.1947
с.Каран, Кугарчинского р-на, БашАССР
Рождение ребёнка
28.11.1949
Сын: Калинин Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1949 по 1954
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Место жительства
До 30.01.1954
Работа или профессия
30.01.1954
из записей трудовой книжки : в январе 1954 начала работать после переезда с мужем и сыном в Медногорск. Принята на Брикетную Фабрику №1 укладчицей откуда вышла в непродолжительные декрет (Гриша роди... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1955
Сын: Калинин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1956
Дочь: Гаврилова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1958
Дочь: Молодова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Григорьевич
Развод
Около 1978
Смерть
26.01.2004