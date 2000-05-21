Литвинова (Петрова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Петрова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

смоленская обл

Дата рождения

10.12.1930

Дата смерти

21.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

смоленская обл
Рождение ребёнка
05.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Георгий Евстафьевич

Курганская обл.
Смерть
21.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
курганская обл
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