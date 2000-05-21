Литвинова (Петрова) Екатерина Дмитриевна
Место рождениясмоленская обл
Дата рождения10.12.1930
Дата смерти21.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
смоленская обл
Рождение ребёнка
05.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Георгий Евстафьевич
Курганская обл.
Смерть
21.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
курганская обл