Синявина (Белоусова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина (Белоусова) Мария Владимировна

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Место рождения

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.09.1918

Дата смерти

22.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1918

Отец: Белоусов Владимир

Мать: Белоусова Степанида

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Синявин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
1941

Сын: Синявин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
02.05.1944

Дочь: Шведова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.01.1948

Дочь: Туманова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич

Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Родилась в больнице
Рождение ребёнка
21.09.1949

Дочь: Синявина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синявин Михаил Андреевич

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
После окончания учебы в ЖД техникума, его направили работать на ЖД станцию "Обросово". Там Синявин Михаил Андреевич увидел Белоусову Марию Владимировну на ЖД станции с корзинкой и влюбился.
Смерть
22.01.1988
Умерла от сердечного приступа. Самостоятельно доехала на больницы на поезде. После посещения дочери Татьяны скончалась. Похоронена на семейном кладбище в деревне "Посадников Остров" Киришского район... Показать все
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