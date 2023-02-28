Синявина (Белоусова) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.09.1918
Дата смерти22.01.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1918
Отец: Белоусов Владимир
Мать: Белоусова Степанида
Рождение ребёнка
1939
Сын: Синявин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
1941
Сын: Синявин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Рождение ребёнка
02.05.1944
Дочь: Шведова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1948
Дочь: Туманова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич
Будогощь, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Родилась в больнице
Рождение ребёнка
21.09.1949
Дочь: Синявина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Синявин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
После окончания учебы в ЖД техникума, его направили работать на ЖД станцию "Обросово". Там Синявин Михаил Андреевич увидел Белоусову Марию Владимировну на ЖД станции с корзинкой и влюбился.
Смерть
22.01.1988
Умерла от сердечного приступа. Самостоятельно доехала на больницы на поезде. После посещения дочери Татьяны скончалась. Похоронена на семейном кладбище в деревне "Посадников Остров" Киришского район... Показать все