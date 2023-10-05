Кайгородцева Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева Анастасия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978

Отец: Назаров Владимир Васильевич

Мать: Назарова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.2007

Дочь: Кайгородцева Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
16.12.2011

Дочь: Кайгородцева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович

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