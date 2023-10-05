Кайгородцева Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978
Рождение ребёнка
25.09.2007
Дочь: Кайгородцева Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
16.12.2011
Дочь: Кайгородцева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородцев Дмитрий Александрович