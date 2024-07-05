Беляев Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Косицына-Беляева Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Косицына-Беляева Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына-Беляева Лидия Александровна

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