Ооржак Начын Кызыл-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Алдын-Сай Начыновна
Мать ребёнка: Ооржак Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Айыраана Начыновна
Мать ребёнка: Ооржак Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ооржак Алдын-Херел Начынович
Мать ребёнка: Ооржак Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ооржак Алена
Смерть
Неизвестно