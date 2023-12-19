Ооржак Начын Кызыл-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Начын Кызыл-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ооржак Кызыл-оол Бокпаштаанович

Мать: Ооржак Ольга Биринеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Алдын-Сай Начыновна

Мать ребёнка: Ооржак Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Айыраана Начыновна

Мать ребёнка: Ооржак Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ооржак Алдын-Херел Начынович

Мать ребёнка: Ооржак Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ооржак Алена

Смерть
Неизвестно
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