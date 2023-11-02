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Вафин Рустем Ревгатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2012 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1970

Отец: Вафин Рефкат Шайхуллович

Мать: Розалия

Рождение ребёнка
18.06.2012

Дочь: Саляхова Камилла Рустемовна

Мать ребёнка: Саляхова Альбина Маслявеевна

Рождение ребёнка
18.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саляхова Альбина Маслявеевна

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