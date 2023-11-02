Вафин Рустем Ревгатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1970
Отец: Вафин Рефкат Шайхуллович
Мать: Розалия
Рождение ребёнка
18.06.2012
Дочь: Саляхова Камилла Рустемовна
Мать ребёнка: Саляхова Альбина Маслявеевна
Рождение ребёнка
18.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саляхова Альбина Маслявеевна