Быков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЗЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1975

Сын: Быков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1980

Дочь: Русакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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