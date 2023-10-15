Быков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1975
Сын: Быков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1980
Дочь: Русакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно