Павлова (Суслонова?) Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти31.08.1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1852
Отец: Суслонов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тагильцева Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1871
Дочь: Сухова Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
15.08.1873
Сын: Павлов Федосей 1 Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
21.10.1879
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.05.1885
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагильцова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович
Смерть
31.08.1918
69 лет от старости