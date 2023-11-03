Павлова (Суслонова?) Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Суслонова?) Варвара Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

31.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Суслонов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тагильцева Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.10.1871

Дочь: Сухова Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Павлов Федосей 1 Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
восприемники: казак Гавриил Васильевич Павлов и казачья жена Гликерия Петрова Галкина.
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.05.1885

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагильцова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Федорович

Смерть
31.08.1918
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
69 лет от старости
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