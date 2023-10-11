Туганских Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганских Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1988

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988

Отец: Туганских Александр Владимирович

Мать: не указана

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