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Туганских Анастасия Александровна
Туганских Анастасия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1988
Пол
Женский
Отец
Туганских Александр Владимирович
1952 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988
Отец:
Туганских Александр Владимирович
Мать: не указана
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