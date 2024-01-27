Сычёва Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1980
Сын: Сычёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Сычёв Александр Робертович
Рождение ребёнка
04.07.1986
Сын: Сычёв Роберт Александрович
Отец ребёнка: Сычёв Александр Робертович
Бракосочетание
Неизвестно