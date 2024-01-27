Сычёва Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычёва Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1980

Сын: Сычёв Евгений Александрович

Отец ребёнка: Сычёв Александр Робертович

Рождение ребёнка
04.07.1986

Сын: Сычёв Роберт Александрович

Отец ребёнка: Сычёв Александр Робертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычёв Александр Робертович

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