Бушланов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бушланов Дмитрий

Мать: Бушланова Анна

Смерть
2001
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