Щербаков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Щербаков Сергей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Алексей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Акулина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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