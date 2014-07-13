Чекасина Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Чекасина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1953
Сын: Чекасин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1963
Дочь: Алабушева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1965
Сын: Чекасин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Злоказова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2014