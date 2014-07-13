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Чекасина Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Чекасина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1953

Сын: Чекасин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1963

Дочь: Алабушева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1965

Сын: Чекасин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злоказова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Чекасин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекасин Василий Иванович

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
13.07.2014
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область