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Калинин Иван Лукин

Место рождения

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.02.1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Между 1722 и 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1750 ст.

Отец: Калинин Лука Иванов

Мать: Калинина Федосья Филиппова

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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