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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Неверова Васса Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Неверова Васса Григорьевна
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