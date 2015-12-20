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Округин Артём Олегович
Округин Артём Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.2015
Пол
Мужской
Отец
Округин Олег Николаевич
1991 г.р.
Мать
Марчукова Татьяна Николаевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2015
Отец:
Округин Олег Николаевич
Мать:
Марчукова Татьяна Николаевна
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