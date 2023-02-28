Александрова Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти14.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1933
Новая Земля
Место жительства
С 1941 по 1945
Воронежская область
Место жительства
По 1941
Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1989