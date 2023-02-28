Александрова Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова Вера Даниловна

Александрова Вера Даниловна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

14.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1933
Новая Земля
Место жительства
С 1941 по 1945
Воронежская область
Место жительства
По 1941
Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.01.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close