Буянова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1876 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1876

Дочь: Туркина Елизавета

Отец ребёнка: Буянов Федор

Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянов Федор

Смерть
Неизвестно
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