Сивчик Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения12.05.1931
Дата смерти?.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931
Отец: Сивчик Иван Савельевич
Мать: Сивчик Анна Владимировна
Рождение ребёнка
05.09.1958
Дочь: Сивчик Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сивчик Тамара Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1963
Дочь: Сивчик Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Сивчик Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сивчик Тамара Петровна
Смерть
?.09.2014