Сивчик Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик Николай Иванович

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Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.05.1931

Дата смерти

?.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931

Отец: Сивчик Иван Савельевич

Мать: Сивчик Анна Владимировна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1958

Дочь: Сивчик Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сивчик Тамара Петровна

Рождение ребёнка
23.11.1963

Дочь: Сивчик Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Сивчик Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивчик Тамара Петровна

Смерть
?.09.2014
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